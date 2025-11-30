Ciclocross l’irresistibile Thibau Nys s’impone anche a Flamanville in Coppa del Mondo
Sempre Thibau Nys e solamente Thibau Nys. Il corridore belga si conferma irresistibile, bissa il successo ottenuto la scorsa settimana a Tabor, s’impone anche a Flamanville nella seconda tappa di Coppa del Mondo e consolida il suo ruolo di assoluto protagonista nella categoria élite uomini. Il belga è corridore completo e dimostra di saper vincere in situazioni di gara diverse. In Repubblica Ceca Nys aveva inscenato la fuga vincente fin dalle prime battute per poi resistere al ritorno dei rivali nel finale, oggi il leader della graduatoria s’inserisce nel gruppo di testa fin dall’avvio e nella parte finale sferra l’attacco che si rivelerà decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
