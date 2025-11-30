Ciclocross alle Olimpiadi Invernali? Spinta insistente di UCI | Chiesto un video a Pogacar e van der Poel per il CIO

La spinta per inserire il ciclocross alle Olimpiadi Invernali è sempre più consistente e l’Unione Ciclistica Internazionale sta lavorando per garantire a questa disciplina la ribalta a cinque cerchi, magari già a partire dall’edizione del 2030, che si svolgerà sulle Alpi francesi. L’UCI ha trovato un valido alleato in World Athletics, che si sta prodigando per avere la corsa campestre nel programma dei Giochi. L’impresa non appare così semplice, visto che le Federazione che si occupano delle discipline di neve e ghiaccio non sarebbero così propense a questo allargamento a due sport estivi. Tra i più attivi nell’operazione c’è il dirigente Peter van den Abeel, responsabile sportivo dell’UCI, che ha rilasciato un’intervista a NOS su questo argomento: “ Negli ultimi tempi ho parlato di questa situazione con alcuni campioni del ciclismo come Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel e Puck Pieterse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross alle Olimpiadi Invernali? Spinta insistente di UCI: “Chiesto un video a Pogacar e van der Poel per il CIO”

