Inizio weekend con un pokerissimo di vittorie per il Team Ale Colnago Modena. A Montecchio Emilia nel Master Cross Emilia tra gli juniores prima vittoria stagionale con Thomas Scalorbi che ha superato il compagno di colori Giulio Baccini ed il pavullese Samuele Boschetti (11°). Sullo splendido percorso reggiano vittoria della juniores Sara Peruta giunta terza assoluta nella OpenWomen e dell’allieva Greta Masini che ha completato il tris di vittorie per il team del presidente Stefano Belloi mentre la campionessa albanese Neila Kabertaj sul terzo gradino di categoria ha completato il dominio della gara di Montecchio dove nella OpenM ha colto una pregevole quinta piazza il serramazzonese Giacomo Ghiaroni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Pokerissimo Team Ale Colnago. Azzetti e Bianchi sognano il podio