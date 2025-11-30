Ciclabili strette incroci pericolosi e pochi controlli | il nostro test nei punti più critici per chi pedala

Bolognatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante interventi, progetti, manifestazioni e richieste ripetute di maggiore sicurezza, pedalare in città resta tutt’altro che semplice. La morte di Viola Mazzotti, la giovane di 23 anni travolta da un camion in via Arcoveggio mentre si trovava sulla pista ciclabile, tragedia avvenuta solo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ciclabili strette incroci pericolosiCiclabili strette, incroci pericolosi e pochi controlli: il nostro test nei punti più critici per chi pedala - Viaggio sui tratti stradali per problematici, tra questi il punto in cui l'altro giorno ha perso la vita Viola, in sella alla sua bici, aveva solo 23 anni. bolognatoday.it scrive

ciclabili strette incroci pericolosiNel mirino la ciclabile "senza senso". Pista pericolosa esposta al traffico - Rozzano: tracciata sull’asfalto manca di protezione, corsie strette e le auto faticano a transitare senza invaderla. Scrive msn.com

"Le ciclabili colorate? Strette e insicure" - "No, di spazio sulla carreggiata" Gli automobilisti e i ciclisti l’avranno notata bene: nelle ultime ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclabili Strette Incroci Pericolosi