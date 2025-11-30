Ciak ‘Sognando rosso’ E’ la vita di Montezemolo

Arriva nelle sale ’Luca Seeing Red - Sognando rosso’, il docufilm sulla vita di Luca Cordero di Montezemolo. Sarà proiettato al Notorious Cinemas Ferrara, domani, 2 e 3 dicembre. Diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore Manish Pandey e co-diretto da Christopher M. Armstrong, il docufilm è strutturato come un viaggio attraverso l’Italia che il celebre giornalista sportivo Chris Harris fa a fianco a Montezemolo, raccontandone la sua vita. Ha fatto sognare i tifosi del Cavallino rendendo ancora più gloriosa la storia del Cavallino. Quante coppe alzate assieme a Michael Schumacher, a Jean Todt e a un team che era riuscito ad aprire un ciclo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

