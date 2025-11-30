Ci pensa Lautaro doppietta al Pisa e l' Inter torna a vincere

Il capitano nella ripresa firma le due reti che rilanciano Chivu PISA - Per un'ora abbondante l'Inter soffre e non brilla, ma alla fine porta a casa tre punti di importanza capitale. Dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, la squadra di Chivu piega per 2-0 un Pisa tenace e mai domo. Alla C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pensa lautaro doppietta pisaL'Inter fatica, ci pensa Lautaro: doppietta e Pisa piegato nella ripresa - L’Inter soffre per gran parte del match all’Arena Garibaldi, trovando pochi spazi contro un Pisa organizzato e molto intenso. Lo riporta tuttonapoli.net

pensa lautaro doppietta pisaDoppietta di Lautaro con il Pisa, l'Inter torna a vincere: Chivu a -1 dalla vetta - Chivu sbanca la Cetilar Arena grazie al suo capitano, Gilardino ferma la sua striscia consecutiva nonostante una prestazione positiva ... Come scrive corrieredellosport.it

pensa lautaro doppietta pisaPisa-Inter 0-2, doppietta di Lautaro - Grazie a una doppietta del suo capitano Lautaro Martinez, l'Inter si impone per 2- lapresse.it scrive

