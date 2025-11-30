Ci pensa Lautaro doppietta al Pisa e l' Inter torna a vincere
Il capitano nella ripresa firma le due reti che rilanciano Chivu PISA - Per un'ora abbondante l'Inter soffre e non brilla, ma alla fine porta a casa tre punti di importanza capitale. Dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, la squadra di Chivu piega per 2-0 un Pisa tenace e mai domo. Alla C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Capisco la rabbia di un calciatore come Lautaro Martinez nell'essere sostituito. Così come capisco anche Mister Chivu, che ovviamente pensa tanto prima di sostituirlo. Ma per il rendimento avuto contro l'Atletico Madrid, forse era proprio Bonny a meritare di ri - facebook.com Vai su Facebook
? #Lautaro mi sento che arriverà anche per te il giorno in cui potrai usare le mani per alzare qualcosa che non sia la Coppa Italia. Pensa #Modric come ti guarda. #Inter #Milan Vai su X
L'Inter fatica, ci pensa Lautaro: doppietta e Pisa piegato nella ripresa - L’Inter soffre per gran parte del match all’Arena Garibaldi, trovando pochi spazi contro un Pisa organizzato e molto intenso. Lo riporta tuttonapoli.net
Doppietta di Lautaro con il Pisa, l'Inter torna a vincere: Chivu a -1 dalla vetta - Chivu sbanca la Cetilar Arena grazie al suo capitano, Gilardino ferma la sua striscia consecutiva nonostante una prestazione positiva ... Come scrive corrieredellosport.it
Pisa-Inter 0-2, doppietta di Lautaro - Grazie a una doppietta del suo capitano Lautaro Martinez, l'Inter si impone per 2- lapresse.it scrive