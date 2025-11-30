Il capitano nella ripresa firma le due reti che rilanciano Chivu PISA - Per un'ora abbondante l'Inter soffre e non brilla, ma alla fine porta a casa tre punti di importanza capitale. Dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, la squadra di Chivu piega per 2-0 un Pisa tenace e mai domo. Alla C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ci pensa Lautaro, doppietta al Pisa e l'Inter torna a vincere