Ci pensa il vento vince lo Zecchino d’Oro 2025

E’ Ci pensa il vento ad aggiudicarsi la vittoria della 68esima edizione dello  Zecchino d’Oro. Cantata da Emma Dakoli, con la musica di Lodovico Saccolo e il testo scritto dall’autore con Francesco Marruncheddu, la canzone si è imposta sulle altre 13 in gara nella kermesse canora dedicata ai bambini. Un risultato comunicato nella finalissima della manifestazione canora per bambini, tramessa questo pomeriggio su Rai1 con la conduzione del direttore artistico  Carlo Conti. In giuria, insieme ai bambini e ai conduttori dei primi due appuntamenti  Carolina Benvenga  e  Lorenzo Baglioni, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e il prof Vincenzo Schettini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

