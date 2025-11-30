Chocolat va in pausa | si chiude un capitolo ma la storia della gelateria non finisce qui
Dopo dieci anni di attività e di presenza costante nel quartiere di San Pietro in Vincoli, la gelateria artigianale Chocolat, che ha aperto anche una succursale a Lido di Classe, chiude i battenti per una sospensione temporanea dell'attività. La decisione arriva in un momento delicato per la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
