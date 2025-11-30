Dopo mesi di maltrattamenti, proprio in occasione della ‘’Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’’, un cittadino di 48 anni dello Sri Lanka, residente nel Luinese, ha aggredito la moglie, connazionale e convivente, nel corso di un ennesimo litigio scaturito per futili motivi. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha prima colpito ripetutamente la donna al volto e poi ha tentato di soffocarla utilizzando un cavo elettrico, prima di allontanarsi alla guida della propria autovettura ancora in stato di forte alterazione psicofisica. La tempestiva segnalazione dei vicini di casa della coppia al al 112 ha consentito alla Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Luino di inviare immediatamente sul posto le pattuglie dell’aliquota radiomobile e della stazione di Marchirolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Choc tra le mura di casa. Colpisce al volto la moglie. Poi tenta di strangolarla con un cavo elettrico