Nomi e cognomi delle compagne di classe. Scritti sulle pareti dei bagni sotto il titolo «Lista stupri». Il liceo statale Giulio Cesare di Roma è nuovamente teatro di episodi di odio. Così normalizzati da essere scritti sui muri col pennarello, con un elenco dei nuovi bersagli su cui esercitare violenza. La scritta è stata scoperta due giorni dopo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ha fatto immediatamente scattare le denunce. A far emergere l’ennesimo atteggiamento sessista sono stati i rappresentanti d’istituto e il collettivo antifascista Zero Alibi: «Un muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no: va combattuta». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Choc nei bagni del liceo: spunta la lista degli stupri