Choc alla Città del Cinema ragazzini disturbano le riprese di un video e riempiono di sputi le ragazze

Foggiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baby vandali ancora in azione a Foggia: l'ennesimo episodio - grave e increscioso per le modalità - è avvenuto la sera di sabato 29 novembre nei pressi della Città del Cinema, quando un gruppo di ragazze, mentre erano intente a realizzare un video di danza hip-hop che avrebbero lanciato sui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

