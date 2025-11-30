Chivu vuota il sacco | la verità su Lautaro Martinez

Chivu-Lautaro Martinez, altra puntata di una telenovela ormai infinita: ecco cos’è successo al termine di Pisa-Inter. Il muro del Pisa ha resistito quasi 70 minuti, poi una doppietta di Lautaro Martinez ha permesso all’ Inter di tornare alla vittoria dopo il pesante ko nel derby contro il Milan di una settimana fa. L’attaccante argentino, ora capocannoniere della Serie A con 6 reti, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore e messo a tacere chi aveva osato criticarlo nell’ultimo periodo. E alla fine anche il tecnico Chivu, che nell’ultimo periodo lo aveva spesso sostituito dopo qualche prestazione incolore, si è visto costretto a riconoscere la qualità e l’importanza del 28enne originario di Bahia Blanca. 🔗 Leggi su Tvplay.it

