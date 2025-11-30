Chivu vuota il sacco | la verità su Lautaro Martinez
Chivu-Lautaro Martinez, altra puntata di una telenovela ormai infinita: ecco cos’è successo al termine di Pisa-Inter. Il muro del Pisa ha resistito quasi 70 minuti, poi una doppietta di Lautaro Martinez ha permesso all’ Inter di tornare alla vittoria dopo il pesante ko nel derby contro il Milan di una settimana fa. L’attaccante argentino, ora capocannoniere della Serie A con 6 reti, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore e messo a tacere chi aveva osato criticarlo nell’ultimo periodo. E alla fine anche il tecnico Chivu, che nell’ultimo periodo lo aveva spesso sostituito dopo qualche prestazione incolore, si è visto costretto a riconoscere la qualità e l’importanza del 28enne originario di Bahia Blanca. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Scopri altri approfondimenti
L'#Inter si rialza a #Pisa! Vittoria sofferta ma fondamentale per 2-0 all'Arena Garibaldi. #Chivu la vince coi cambi: entra Pio #Esposito e serve l'assist per il gol che sblocca il match. Poi ci pensa il Toro: doppietta di #Lautaro (83' su assist di #Barella) che - facebook.com Vai su Facebook
-24 ore a Verona-Inter ? Nell'attesa, vi accompagniamo con il nuovo episodio del nostro podcast, Del cielo e della notte ? Dentro ci sono i vuoti di memoria sugli arbitri, la battuta prima del colpo, la mossa di Chivu e quell’interista che ti sfugge Vai su X
Chivu: "Ultimi 10 minuti male. Mancata lucidità, ma mi tengo stretta la prestazione" - Queste le parole di Chivu nel post partita: "Intanto c'è da dire che c'è stata una grande prestazione, sia nel primo sia nel secondo tempo. Lo riporta gazzetta.it
Zazzaroni si schiera: "Inter, su Chivu un sacco di pregiudizi. È un tecnico davvero bravo" - Ivan Zazzaroni, direttore responsabile del Corriere dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de L'Interista analizzando il rendimento in questo avvio di stagione dell'Inter con ... Da tuttomercatoweb.com