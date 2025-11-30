Chivu vorrebbe che si sapesse cosa succede tra lui e Lautaro | Peccato che non c'è il Grande Fratello

Dopo la vittoria dell'Inter a Pisa, Cristian Chivu spende parole importanti per il suo capitano Lautaro Martinez, autore della doppietta decisiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Verificando un po' con i diretti interessati, il Verona non vorrebbe privarsi di Giovane a gennaio, ma ci sono squadre che a gennaio potrebbero bloccarlo per l'estate. Bisogna stare attenti sull'Inter, il giocatore piace a Chivu e alla dirigenza - Matteo Moretto - facebook.com Vai su Facebook

Continuano sempre più insistenti le voci su Giovane e l'Inter. Il Verona non vorrebbe privarsene a gennaio. Sicuramente ci sono già squadre interessate già a gennaio ma che proveranno a bloccarlo per giugno. L'Inter è sicuramente una squadra su cui stare a Vai su X

Chivu vorrebbe che si sapesse cosa succede tra lui e Lautaro: “Peccato che non c’è il Grande Fratello” - Dopo la vittoria dell'Inter a Pisa, Cristian Chivu spende parole importanti per il suo capitano Lautaro Martinez, autore della doppietta decisiva ... Da fanpage.it

Samuel: “Chivu ha capito che non serviva cambiare tutta l’Inter. Lautaro, capita che…” - L'ex difensore nerazzurro ha parlato su Skysport dei nerazzurri, del suo ex compagno che oggi li allena, e di Lautaro ... Lo riporta msn.com

Atletico Madrid-Inter, Chivu: "Dobbiamo diventare più sporchi e cattivi. Chi è entrato..." - L'allenatore nerazzurro ha commentato su Sky la sconfitta contro l'Atletico Madrid: "Brucia per tutti, c'è tanto rammarico. Lo riporta sport.sky.it