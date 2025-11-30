Chivu su Lautaro | Vi svelo una novità | ci parliamo anche
Le parole del tecnico dell’Inter sulla relazione con l’attaccante argentino Parole di stima e di apprezzamento, d’affetto e di protezione. Cristian Chivu si coccola ed elogia Lautaro Martinez. Chivu si coccola Lautaro Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it Al termine della partita, ai microfoni di ‘DAZN’, il tecnico dell’ Inter ha parlato del proprio capitano, protagonista nella vittoria contro il Pisa. “Sappiamo l’importanza dei nostri giocatori. Ci sono le voci che mettono Lautaro in discussione, ma non noi. Sappiamo quanto lavora e quanto ci tiene. I cambi? Ti devono dare qualcosa. Non è che uno è più bravo o più scarso, si fanno i cambi per dare una mano alla squadra, per dare nuove energie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
