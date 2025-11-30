Chivu l’ora della verità a Pisa | il tecnico rischia l’esonero? La posizione di Marotta e i dati che lo scagionano

Inter News 24 Dopo i ko con Milan e Atletico, i nerazzurri cercano il riscatto all’Arena Garibaldi. La società blinda Chivu, ma un terzo stop minerebbe la fiducia. Il giudizio pende, metaforicamente, davanti alla Torre di Pisa. La trasferta dell’Arena Garibaldi non emetterà una sentenza definitiva, ma il dibattimento calcistico odierno produrrà inevitabilmente un verdetto preliminare sulla gestione di Cristian Chivu. Non è pensabile che l’Inter stecchi per la terza volta in otto giorni senza andare incontro a un “piccolo processo” mediatico. Dopo le sconfitte consecutive maturate nel derby di campionato contro il Milan e quella beffarda in Champions League contro l’Atletico Madrid, arrivata all’ultimo secondo, i nerazzurri sono chiamati a una reazione d’orgoglio immediata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu, l’ora della verità a Pisa: il tecnico rischia l’esonero? La posizione di Marotta e i dati che lo scagionano

