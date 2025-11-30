Chivu dopo Pisa Inter | Reazione maturità e un gruppo che merita tutto Lautaro? Mai stato in discussione L’allenatore deve gestire un sacco di cose che si dicono

Chivu a Dazn al termine di Pisa Inter. Il tecnico nerazzurro analizza la vittoria, difende il suo capitano e racconta l’abbraccio che ha fatto il giro delle telecamere Dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Pisa per 2-0, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi sulla prestazione, sulla risposta della squadra dopo le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Chivu dopo Pisa Inter: «Reazione, maturità e un gruppo che merita tutto. Lautaro? Mai stato in discussione. L'allenatore deve gestire un sacco di cose che si dicono»

