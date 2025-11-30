Chivu dopo Pisa Inter | Reazione maturità e un gruppo che merita tutto Lautaro? Mai stato in discussione L’allenatore deve gestire un sacco di cose che si dicono
Chivu a Dazn al termine di Pisa Inter. Il tecnico nerazzurro analizza la vittoria, difende il suo capitano e racconta l’abbraccio che ha fatto il giro delle telecamere Dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Pisa per 2-0, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi sulla prestazione, sulla risposta della squadra dopo le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Reti bianche e poche emozioni tra Pisa e Inter dopo 45 minuti: Chivu dovrebbe cambiare qualcosa? #pisainter #seriea #chivu - facebook.com Vai su Facebook
La Rabbia e la Delusione di Cristian #Chivu dopo i due big match persi e la richiesta alla società #Inter NUOVO VIDEO con Eleonora Trotta e Carlo Roscito Vai su X
Doppietta di Lautaro con il Pisa, l'Inter torna a vincere: Chivu a -1 dalla vetta - Chivu sbanca la Cetilar Arena grazie al suo capitano, Gilardino ferma la sua striscia consecutiva nonostante una prestazione positiva ... Da corrieredellosport.it
Pagina 1 | Chivu dopo Pisa-Inter: “Prestazione matura. Lautaro Martinez? Lo abbraccio tutti i giorni" - promossa: "Partita di organizzazione pazienza e maturità" ... tuttosport.com scrive
Chivu dopo Pisa-Inter: “Prestazione matura. Lautaro Martinez? Lo abbraccio tutti i giorni" - promossa: "Partita di organizzazione pazienza e maturità" ... Riporta tuttosport.com