Chivu commenta la vittoria dell’Inter a Pisa | Contento per la maturità della squadra

Inter News 24 Chivu, tecnico nerazzurro, esprime soddisfazione per la reazione della squadra dopo le difficoltà recenti: le parole. Al termine della vittoria per 2-0 contro il Pisa, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Radio Rai, sottolineando l’importanza della vittoria per la reazione e la maturità della sua squadra. «Vittoria importante per reazione, maturità e per quello che era il momento di questa settimana, dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo», ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Chivu ha anche sottolineato che la partita contro il Pisa non sarebbe stata facile: «Abbiamo capito che oggi non sarebbe stato facile, è la dimostrazione che nessuna partita è semplice in Serie A ». 🔗 Leggi su Internews24.com

