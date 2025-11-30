Chivu commenta la vittoria dell’Inter a Pisa | Contento per la maturità della squadra
Inter News 24 Chivu, tecnico nerazzurro, esprime soddisfazione per la reazione della squadra dopo le difficoltà recenti: le parole. Al termine della vittoria per 2-0 contro il Pisa, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Radio Rai, sottolineando l’importanza della vittoria per la reazione e la maturità della sua squadra. «Vittoria importante per reazione, maturità e per quello che era il momento di questa settimana, dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo», ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Chivu ha anche sottolineato che la partita contro il Pisa non sarebbe stata facile: «Abbiamo capito che oggi non sarebbe stato facile, è la dimostrazione che nessuna partita è semplice in Serie A ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Potevamo fare di meglio e sbloccarla, non cerco scuse ma abbiamo subito solo un contropiede.." L'allenatore dell'Inter Chivu commenta così la bruciante sconfitta nel derby contro il Milan. QUI le dichiarazioni integrali https://generationsport.it/2025/11/24/chi - facebook.com Vai su Facebook
" #Inter, dopo la sconfitta con il #Milan #Chivu dovrebbe farsi qualche domanda!" Luigi Salomone spaventa i tifosi nerazzurri dopo la sconfitta nel derby LINK AL VIDEO COMPLETO NEI COMMENTI Vai su X
Chivu: “Contento per la maturità della squadra. Abbiamo quello che meritiamo. Non devo…” - Inter, Cristian Chivu ha commentato la vittoria della sua squadra ai microfoni di Radio Rai ... Riporta msn.com
Chivu: "Con Lautaro mi abbraccio tutte le mattine" - Il tecnico romeno dopo la vittoria di Pisa: "Abbiamo fatto una partita di organizzazione, di pazienza e maturita" ... Come scrive msn.com
Chivu a Inter TV: “Piaciuta la reazione dopo quello che abbiamo passato. Su Lautaro…” - L'Inter supera in trasferta il Pisa di Gilardino per 2 a 0 trascinata da Lautaro Martinez che mette a segno una doppietta ... Lo riporta msn.com