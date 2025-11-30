Chivu a Inter Tv | Lautaro è stato decisivo Vi dico cosa mi è piaciuto oggi dei ragazzi
Inter News 24 Chivu si espone ai microfoni di Inter Tv in seguito alla vittoria fuori casa sul Pisa, guadagnata grazie alla doppietta firmata da Lautaro Martìnez. Dopo le cadute contro Milan e Atletico Madrid, l’Inter di Cristian Chivu ritrova ossigeno e fiducia grazie al successo ottenuto sul campo del Pisa, avversario compatto e pericoloso per oltre un’ora di gioco. I nerazzurri hanno saputo reggere la pressione iniziale dei toscani, rispondendo con una prestazione concreta e con la qualità dei propri leader tecnici. Lautaro trascina, Esposito e Barella brillano negli ultimi metri. La gara si è decisa nella seconda parte di match, quando Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano della squadra, ha firmato una doppietta determinante. 🔗 Leggi su Internews24.com
