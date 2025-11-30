Chiuso centro commerciale appena inaugurato | era abusivo
Barberino Tavarnelle (Firenze), 30 novembre 2025 - Il Comune di Barberino Tavarnelle (Firenze), attraverso l'intervento della Polizia locale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino, ha disposto, nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre, la chiusura immediata di un centro commerciale, aperto abusivamente nella zona industriale di Barberino Val d'Elsa, senza alcuna forma di autorizzazione, privo dei requisiti richiesti al punto vendita in base alla normativa vigente. Accessori falsi con il logo di una famosa casa di moda: maxi sequestro a Firenze Il sito, nello specifico, è quello occupato da uno stabilimento, posto in via Galilei, dalla cui attività precedente gli uffici del Comune attendevano la formalizzazione completa della cessazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
