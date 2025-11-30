Chieti morte 3 donne in un incidente stradale | il violente frontale sulla statale Fondovalle Sangro

Le due donne a bordo della Fiesta erano di ritorno da un pranzo con le amiche e stavano tornando a casa. L'operatrice sanitaria, alla guida di una Fiat Panda, stava andando a lavorare all'ospedale di Lanciano. Tutte e tre sarebbero morte sul colpo a causa della violenza dello schianto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chieti, morte 3 donne in un incidente stradale: il violente frontale sulla statale Fondovalle Sangro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tre donne sono morte in un incidente avvenuto sulla strada statale 652 ‘Fondovalle Sangro’ nel territorio comunale di Atessa, più precisamente vicino allo svincolo di Piane d’Archi #Chieti #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Incidente tra auto, morte 3 donne: due amiche e un'operatrice sociosanitaria che stava andando al lavoro VIDEO - Lo scontro frontale, che ha coinvolto due auto, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, è avvenuto ... Riporta ilgazzettino.it

Incidente a Chieti, schianto tra due auto: morte tre donne. Chiusa la SS652, due amiche tra le vittime - Schianto tra due auto, sulla statale 652 "Fondo Valle Sangro": tre donne decedute. Secondo ilgazzettino.it

Incidente in Abruzzo, morte tre donne: Silvana e Stefania avevano 58 anni, Loredana 64. Il frontale choc tra due auto - Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ... Lo riporta corriereadriatico.it