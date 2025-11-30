Chieti morte 3 donne in un incidente stradale | il violente frontale sulla statale Fondovalle Sangro

Ildifforme.it | 30 nov 2025

Le due donne a bordo della Fiesta erano di ritorno da un pranzo con le amiche e stavano tornando a casa. L'operatrice sanitaria, alla guida di una Fiat Panda, stava andando a lavorare all'ospedale di Lanciano. Tutte e tre sarebbero morte sul colpo a causa della violenza dello schianto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

chieti morte 3 donne in un incidente stradale il violente frontale sulla statale fondovalle sangro

© Ildifforme.it - Chieti, morte 3 donne in un incidente stradale: il violente frontale sulla statale Fondovalle Sangro

