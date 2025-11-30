Chieti incidente mortale sulla Statale | tre donne perdono la vita nello scontro frontale tra due auto
I militari stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e gestendo la viabilità. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
INCIDENTE Si schianta contro un autobus di linea a Chieti e poi scappa abbandonando il mezzo Le immagini https://cityne.ws/V24G7 - facebook.com Vai su Facebook
Chieti, tragico incidente sulla Statale: tre donne morte nello scontro frontale tra due auto - Incidente mortale oggi, domenica 30 novembre, sulla statale 652 a Fondovalle Sangro vicino allo svincolo di Piane ... Si legge su msn.com
Scontro frontale lungo la Statale Jonica: morti due ventenni. Gravissimi una ragazza di 16 anni e uno di 18Scontro frontale lungo la Statale Jonica: morti due ventenni ... - Il sindaco di Cassano, la loro città: "Difficile da raccontare, ancor più da capire" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Incidente sulla Fondovalle Sangro, scontro frontale tra auto: almeno tre morti, sono tutte donne - Incidente oggi sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morto a seguito dello ... Lo riporta fanpage.it