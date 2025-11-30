Chieti incidente frontale sulla statale | tre donne morte

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi, domenica 30 novembre, sulla statale 652 Fondovalle Sangro, al km 67+537, nei pressi dello svincolo di Piane d'Archi nel territorio di Atessa in provincia di Chieti. Due auto – una Fiat Panda e una Ford Fiesta – si sono scontrate frontalmente. Tre donne sono decedute. Sul posto sono intervenuti i . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

