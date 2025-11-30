Chiara Garofalo e Antonio Graziadio morti a 20 anni nell' incidente lungo la Statale | il terribile schianto all' incrocio quattro feriti gravi

Due ventenni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3.30 sulla statale Jonica, nel cosentino.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Garofalo e Antonio Graziadio morti a 20 anni nell'incidente lungo la Statale: il terribile schianto all'incrocio, quattro feriti gravi

