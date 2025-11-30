Chiara Canzian chi è la figlia di Red Canzian e l’ex Delia Gualtiero

Classe 1989, la prima figlia Chiara è nata dall’amore fra Red Canzian e   Delia Gualtiero.  Lunghi capelli neri e un sorriso dolce, ha iniziato a cantare sin da piccola, realizzando con il padre il brano  Il calcio del sorriso, divenuto l’inno del Treviso. Nel 2009,  ha esordito nel mondo della musica,  pubblicando il suo primo album da solista, intitolato  Prova a dire il mio nome. In seguito ha partecipato al  Festival di Sanremo  con un brano scritto da  Giuliano Sangiorgi dei Negramaro  e ha partecipato al concerto  Amiche per l’Abruzzo, duettando con grandi cantanti italiane. Nel 2011, dopo l’uscita del suo secondo disco solista,  Il mio sangue, ha deciso di prendersi una pausa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

