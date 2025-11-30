Chi sono l’ex marito e i figli di Barbara D’Urso Mauro Berardi Emanuele e Giammauro | La separazione mi distrusse

Barbara D’Urso e Mauro Berardi hanno due figli e sono stati 11 anni insieme ma non si sono mai sposati.  A riguardo in un’intervista a Domenica In, sull’ex marito Barbara D’Urso ha raccontato:  “Siamo stati 11 anni insieme ed abbiamo avuto due figli, e il 5 Febbraio 1993 ci siamo poi separati”  e la donna ha svelato: “Il motivo del nostro addio? Io lo amavo follemente, nessun tradimento ma semplicemente c’erano differenze caratteriali ed io alla fine sono rimasta sola con i bimbi. Lui non ha reagito bene a questa decisione e per anni sono rimasta sola” con i due che poi si sono riavvicinati dopo anni di tensioni ed i due sono ora in buoni rapporti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

