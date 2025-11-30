Chi sono le vittime dell'incidente a Cosenza Chiara Garofalo e Antonio Graziadio avevano 20 anni | Giorno buio

Chiara Garofalo e Antonio Graziadio sono i due ventenni che hanno perso la vita questa notte a seguito del violento incidente verificatosi lungo la statale 106 a Cassano allo Ionio (Cosenza). La ragazza aveva festeggiato il compleanno solo qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi sono le vittime dell’incidente a Cosenza, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio avevano 20 anni: “Giorno buio” - Chiara Garofalo e Antonio Graziadio sono i due ventenni che hanno perso la vita questa notte a seguito del violento incidente verificatosi lungo la statale ... Lo riporta fanpage.it

Incidente sulla statale 106 a Cosenza, scontro tra auto: morti due 20enni, altri 4 feriti. Traffico in tilt - Incidente questa mattina sulla statale Jonica, nel cosentino: due ragazzi di 20 anni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono morti e altre 4 persone ... Riporta fanpage.it

La loro Panda si schianta contro una Mito: Chiara e Antonio muoiono a 20 anni. Ci sono 4 feriti - Per liberarli dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ... Riporta today.it