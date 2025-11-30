Chi sono le mogli di Pio e Amedeo

Metropolitanmagazine.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pio D’Antini  e la modella   Cristina Garofalo   si sono sposati nel luglio del 2016 e nel dicembre dello stesso anno è nata la loro prima figlia, Chiara.  Amedeo Grieco  è stato sposato invece con  Maria Finizio, dalla quale ha avuto due figli: Federico nato nel 2015, e Alice, nata nel 2018. Chi è la moglie di Pio. Pio  nei primi anni  Duemila  ha incontrato  Cristina Garofalo  durante una serata in discoteca nella loro città natale,  Foggia. Un colpo di fulmine per il comico che inizia un corteggiamento e dopo pochi mesi intraprende una relazione con la Garofalo.Nata a Foggia nel 1988, ha debuttato sin da giovanissima nel mondo della moda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono le mogli di pio e amedeo

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le mogli di Pio e Amedeo

Altre letture consigliate

Pio e Amedeo, dagli esordi al successo in prima serata: le mogli, le lauree e la vita privata dei due comici pugliesi - Pio D'Antini e Amedeo Grieco sono nati entrambi a Foggia (dove si sono conosciuti), rispettivamente il 25 e il 20 agosto del 1983 (hanno quindi 41 anni). Si legge su ilmattino.it

sono mogli pio amedeoPio D'Anitini quanti figli ha? Moglie e vita privata dell'attore comico - Pio D’Antinim carriera e vita privata: chi è la moglie, quanti figli ha e com’è oggi la sua famiglia lontano dai riflettori. Scrive tag24.it

Pio e Amedeo ospiti a "This is me": età, carriera, laurea, vita privata e chi sono le mogli dei due comici - Entrambi hanno frequentato l'istituto "Guglielmo Marconi" di Foggia, successivamente si sono iscritti presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dove si sono entrambi laureati. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Mogli Pio Amedeo