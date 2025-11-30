Chi sono i figli di Dodi Battaglia avuti da due donne diverse

Dodi Battaglia è stato sposato negli anni ’70 con Louise Van Buren, incontrata al Vum Vum di Roma. Dalla loro unione, nel 1975 nasce Sarah Elisabeth e due anni dopo arriva Serena Grace. Dopo la separazione, Dodi Battaglia incontra Paola Toeschi, che l’ha reso padre di Sofia nata nel 2005 e con la quale presenta all’altare per la terza volta nel 2011. Il musicista è anche nonno: nel 2009 la secondogenita Sara ha dato alla luce Victoria divenendo così il primo Pooh a diventare nonno. Purtroppo Paola Toeschi è scomparsa nel 2021. Dodi Battaglia, chi sono i figli. La primogenita di Dodi Battaglia ha avviato una carriera da diplomatica, mentre Serena è una designer di moda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Dodi Battaglia avuti da due donne diverse

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I figli dello Stato Lo Stato ha strappato i figli ai genitori. Si. Diciamo le cose come stanno. Che freddo fa quando vai a dormire la sera e ti svegli la mattina e hai sei/sette anni e non ci sono i genitori perché un signore e/o una signora decidono che non puoi star - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono i figli di Dodi Battaglia avuti da due donne diverse - Il figlio che Dodi Battaglia ha avuto dalla compagna Loretta Lanfredi , Daniele, classe 1981, è cresciuto nel mondo dello spettacolo e ha scelto di seguire le orme dei genitori. msn.com scrive

Nelle corde di Dodi Battaglia la famiglia e i Pooh - Quello lì che sembrava così riservato, che dava poca confidenza quando suonava nei Pooh, ... Scrive avvenire.it