Chi sono i figli di Dodi Battaglia avuti da due donne diverse

Metropolitanmagazine.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodi Battaglia è stato sposato negli anni ’70 con  Louise Van Buren, incontrata al  Vum Vum  di  Roma. Dalla loro unione, nel 1975 nasce  Sarah Elisabeth  e due anni dopo arriva  Serena Grace. Dopo la separazione,  Dodi Battaglia  incontra  Paola Toeschi, che l’ha reso padre di  Sofia  nata nel 2005 e con la quale presenta all’altare per la terza volta nel 2011. Il musicista è anche nonno: nel 2009 la secondogenita Sara ha dato alla luce Victoria divenendo così il primo Pooh a diventare nonno. Purtroppo  Paola Toeschi è scomparsa nel 2021. Dodi Battaglia, chi sono i figli. La primogenita di Dodi Battaglia  ha avviato una carriera da diplomatica, mentre Serena è una designer di moda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono i figli di dodi battaglia avuti da due donne diverse

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Dodi Battaglia avuti da due donne diverse

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sono figli dodi battagliaChi sono i figli di Dodi Battaglia avuti da due donne diverse - Il figlio che Dodi Battaglia ha avuto dalla compagna Loretta Lanfredi , Daniele, classe 1981, è cresciuto nel mondo dello spettacolo e ha scelto di seguire le orme dei genitori. msn.com scrive

Nelle corde di Dodi Battaglia la famiglia e i Pooh - Quello lì che sembrava così riservato, che dava poca confidenza quando suonava nei Pooh, ... Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Figli Dodi Battaglia