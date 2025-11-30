Chi sono i cinque figli di Roby Facchinetti sono nati da tre madri diverse

I cinque figli di Roby Facchinetti sono nati da tre madri diverse, Alessandra, classe 1972, e Valentina, nata nel 1977, sono il frutto del primo matrimonio con  Mirella Costa. Alla sua primogenita Roby ha dedicato l’album  Alessandra, pubblicato l’anno della sua nascita e con il quale ha duettato nella canzone  Din din din. Grande appassionata di moda, è una stilista affermata e ha collaborato con grandi marchi come  Gucci,  Pinko  e  Miu Miu. Da febbraio 2013 è direttrice creativa di  Tod’s, estendendone la produzione dai soli accessori a una linea d’abbigliamento completa. Valentina è invece madre di  Andrea Francesco, ma le informazioni su di lei sono più limitate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

