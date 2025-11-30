Chi sono Alessandro Sigfrido e Michelle i figli di Riccardo Fogli avuti da due donne diverse

Riccardo Fogli ha due figli,  il primo Alessandro Sigfrido è nato nel 1993 dalla liaison con  Stefania Brassi, invece la seconda figlia Michelle è nata all’attuale  moglie  Karin Trentini. Chi sono i figli di Riccardo Fogli. Il nome “Sifrido”  è particolare e deriva dal “Sigfrido nel Canto dei Nibelunghi” che era il figlio dell’Impossibile. Questo nome era stato scelto proprio da Riccardo Fogli, perché prima della nascita di suo figlio, i medici  gli avevano detto che non sarebbe mai potuto diventare padre.  Dopo la sua nascita, Riccardo aveva scritto per lui  la canzone “La tenerezza”  e a Vanity Fair aveva raccontato:  “Quando Alessandro ha sentito Tenerezza 93 mi ha detto di non mettere in giro questa cosa che parla di lui perché lo avrebbero preso in giro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

