Chi ha avuto la reazione più folle all’annuncio di Sanremo 2026? I video dei big fanno impazzire il web

30 nov 2025

A poche ore dall’annuncio ufficiale dei big di Sanremo 2026 arrivano le reazioni dei cantanti alla notizia, in una serie di video condivisi da loro stessi sui social. In due video postati da Tv Sorrisi e Canzoni, vediamo le reazioni di Fedez, LDA, J-Ax, Leo Gassmann, Arisa, Levante, Eddie Brock, Sal Da Vinci e di altri ancora. Alcuni di loro sono al ristorante, altri a casa, ma l’entusiasmo li accomuna tutti.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) Nella prima clip, Levante è in un locale all’aperto e festeggia con amici e con il compagno Pietro Palumbo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

