Chi erano i due coniugi trovati morti in via Orsini

Si chiamavano Franco Giorgi, 74enne, e Gianna Di Nardo, 68enne, i due coniugi trovati morti nel primo pomeriggio di oggi nel loro appartamento di via Orsini 99, a pochi passi da piazza Ferrucci, con ferite da armi da taglio.A dare l'allarme ai carabinieri sarebbe stato il figlio, 35enne, che non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altre letture consigliate

Soliera, coppia di coniugi finisce in carcere Erano già ai domiciliari per diversi reati... - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, coniugi trovati morti: sui corpi ferite di arma da taglio, ipotesi omicidio-suicidio - Due anziani coniugi, Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Scrive lapresse.it

Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio - Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Secondo iltempo.it

Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, chi erano i coniugi morti a Firenze: «Uccisi a coltellate». Il sangue in casa e l'allarme dato dal figlio - Le due vittime del probabile duplice omicidio di Firenze, trovati morti in casa in via Giampaolo Orsini, nel quartiere residenziale di Gavinana, si chiamavano Franco Giorgi, 74 anni, e ... msn.com scrive