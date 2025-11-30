Chi è Samurai Jay e perché è arrivato a Sanremo 2026

Milano, 30 novembre 2025 – Samurai Jay è uno dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026. E in tanti si saranno chiesti chi si nasconda dietro questo nome d’arte. Gennaro Amatore, ovvero Samurai Jay, è infatti un artista urban che in pochi conoscono. Eppure ha un milione e 600mila di ascoltatori mensili su Spotify e vanta collaborazioni con la crew di Geolier (Dat Boi Dee, ad esempio), con Shablo e con Guè. Il suo mondo, quindi, è quello del rap. Samurai Jay è un artista napoletano classe 1998. Si è affermato nella scena musicale con “Promessa III”, brano incluso nel suo EP di debutto del 2018. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

