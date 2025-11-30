Nell’aprile 2010 Eleonora Abbagnato conobbe l’attuale marito Federico Balzaretti, allora calciatore del Palermo (poi della Roma), oggi dirigente: « Ci ha presentati il nostro parrucchiere. Diceva che siamo uguali: seri, devoti lui al calcio e io alla danza, e con lo stesso senso della famiglia». A Natale, la proposta di nozze «nella mia casa di Parigi, a Montmartre. Aveva acceso non so quante candele. Io temevo che prendesse fuoco tutto. Ho detto subito sì, hai visto mai che non me lo chiedeva più». A giugno 2011 erano già marito e moglie. E insieme si sono tuffati in una famiglia allargata atipica, in cui le figlie più grandi hanno sempre vissuto col padre (che ha avuto l’affidamento esclusivo): «Sono con noi da sempre, quando sono arrivata io Ginevra aveva un anno e mezzo e Lucrezia quattro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Eleonora Abbagnato, Federico Balzaretti: “Non è stato semplice crescere anche le sue figlie”