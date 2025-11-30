Chi è il futuro marito di Alfonso Signorini Paolo Galimberti ex senatore

Nel suo ultimo libro Amami quanto io t’amo, il primo romanzo edito Mondadori e uscito il 25 novembre, racconta la storia d’amore travagliata e totalizzante tra Alvise e Leonardo. Alfonso Signorini quel sentimento l’ha provato più di 20 anni fa e oggi è pronto a festeggiarlo davanti ad amici e parenti con un matrimonio attesissimo. L’amore fra Paolo Galimberti e Alfonso Signorini è nato nel 2004. Una love story tenuta per tanto tempo lontano dai riflettori e segnata anche da una crisi. Poi il ritorno di fiamma, con una vacanza romantica a Cortina che il conduttore aveva raccontato durante un’intervista a Verissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

