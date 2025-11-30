Chelsea-Arsenal lo scontro che ridisegna la Premier | Maresca alla prova più alta della sua era Blue

Il Chelsea arriva alla sfida con l’Arsenal con un peso diverso sulle spalle. Un anno fa, più o meno nello stesso periodo, i Blues avevano illuso tutti balzando alle spalle del Liverpool prima di sgonfiarsi bruscamente. Oggi il contesto è mutato: la squadra di Enzo Maresca ha messo insieme risultati, personalità e una capacità di soffrire che non si vedeva da tempo. E la sfida con i Gunners diventa una linea di confine tra ciò che è stato e ciò che può diventare. La classifica di Premier League. # Squadra M V X Ps Pt 1 ARS 12 9 2 1 29 2? MAC 13 8 1 4 25 3? CHE 12 7 2 3 23 4? SUN 13 6 4 3 22 5? AST 12 6 3 3 21 6? MUN 13 6 3 4 21 7? CRY 13 5 5 3 20 8? BRI 12 5 4 3 19 9? BRE 13 6 1 6 19 10? BOU 13 5 4 4 19 11? TOT 13 5 3 5 18 12? NEW 13 5 3 5 18 13? LIV 12 6 0 6 18 14? EVE 13 5 3 5 18 15 FUL 13 5 2 6 17 16 NOT 12 3 3 6 12 17 WES 12 3 2 7 11 18 LEE 13 3 2 8 11 19 BUR 13 3 1 9 10 20 WOL 12 0 2 10 2 Il secondo posto in classifica, costruito grazie ai successi contro Wolves e Burnley e al dominio in Champions contro il Barcellona, racconta una squadra che ha smesso di essere fragile. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

