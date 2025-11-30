Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 30 novembre 2025

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 30 novembre 2025. Questa sera, domenica 30 novembre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 30 novembre, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti della puntata Alberto Angela e Loredana Bertè. E ancora: Umberto Orsini, Alfonso Signorini, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Giovanni Pascale di Napoli; e Michele Serra. 🔗 Leggi su Tpi.it

