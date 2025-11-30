Che Tempo Che Fa | Alberto Angela Alfonso Signorini e Loredana Bertè tra gli ospiti

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 30 novembre, in diretta sul Nove dalle 19.30 con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 30 novembre 2025. Nel nuovo appuntamento è atteso Alberto Angela, uno dei divulgatori scientifici più apprezzati dal pubblico italiano, autore del nuovo libro Cesare. La conquista dell’eternità. Spazio alla musica con Loredana Bertè, in occasione del 50° anniversario di Sei bellissima, brano che nel 1975 l’ha portata al successo nazionale dando il via a una straordinaria carriera celebrata nella biografia fotografica 50 Volte Bellissima. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Che Tempo Che Fa: Alberto Angela, Alfonso Signorini e Loredana Bertè tra gli ospiti

