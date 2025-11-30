Che tempo che fa 30 novembre | tra gli ospiti Signorini Rocio e Loredana Bertè

Dileti.it | 30 nov 2025

Torna sul Nove uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili della televisione italiana: Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, affiancato come sempre dall’ironia frizzante di Luciana Littizzetto e dall’eleganza di Filippa Lagerback. Una serata che mescola cultura, musica, attualità e spettacolo, con ospiti di calibro nazionale e internazionale, tra storie da raccontare e personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese. Che tempo che fa 30 novembre, ospiti e anticipazioni. Tra gli ospiti di Che tempo che fa del 30 novembre Alberto Angela, volto amatissimo della divulgazione italiana, che presenterà il suo nuovo libro Cesare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, 30 novembre: tra gli ospiti Signorini, Rocio e Loredana Bertè

