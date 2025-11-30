Che sia zucca mandarino o terracotta l’arancione diventa la nuance chiave per trasformare gli outfit invernali in look pieni di energia

L ’inverno non è fatto solo di grigi e neutri: a riscaldare gli outfit della stagione arriva l’ arancione, colore energico e sorprendentemente versatile. Dalle sfumature più morbide a quelle più accese, questa tonalità vitaminica diventa il dettaglio strategico per ravvivare il guardaroba e trasformare anche il look più semplice in un piccolo statement di stile. Ecco cinque look di tendenza a cui ispirarsi. Con cappotto extra long Il classico tubino nero cambia faccia e si trasforma in un vibrante abito arancione. Insieme ad un cappotto extra long e ad una pochette gioiello si prepara dunque ad affrontare la stagione delle feste. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Che sia zucca, mandarino o terracotta, l'arancione diventa la nuance chiave per trasformare gli outfit invernali in look pieni di energia

