Charlène il Principe Alberto e i loro figli accendono le luci di Natale del Principato di Monaco | foto con Babbo Natale e cena stellata Michelin

Il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella hanno dato l'avvio al periodo natalizio con i loro genitori. Le foto e la tradizione monegasca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Charlène, il Principe Alberto e i loro figli accendono le luci di Natale del Principato di Monaco: foto con Babbo Natale e cena stellata Michelin

Contenuti che potrebbero interessarti

Cosa succederà a Charlotte e Louis dopo che il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli reali? Stando ai provvedimenti proposti da William, anche loro un giorno potrebbero essere dei normali “commoners”. Cosa significa ? - facebook.com Vai su Facebook

Charlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia - Jacques e Gabriella, i figli di Charlene di Monaco, accendono le luci di Natale. Come scrive dilei.it

Festa Nazionale a Monaco: la famiglia Grimaldi riunita per i 20 anni di regno di Alberto II, il principe ringrazia Charlène, i figli e le sorelle: «Sono essenziali per il mio ... - Il 19 novembre la Chiesa celebra San Ranieri e i principi di Monaco festeggiano in grande stile, anche nel ricordo del padre di Alberto II, morto nel 2005 ... Come scrive vanityfair.it

Monaco, il principe Alberto e la principessa Charlene celebrano la festa nazionale: le immagini - Il principe Alberto II e la principessa Charlene di Monaco, insieme ai loro figli gemelli, la principessa Gabriella e il principe Jacques, si sono riuniti per ... Secondo msn.com