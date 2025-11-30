CFR – Eric Camilli vince il Rallye du Var

Il pilota nizzardo della Hyundai si aggiudica l’ultimo appuntamento del Campionato francese precedendo Yohann Bonato. Denis Giraudet, a quasi 70 anni, aggiunge l’ennesimo titolo al suo palmarès Il Campionato Francese Rally 2025 si è chiuso in grande stile questo weekend con un’edizione del Rallye du Var degna della sua tradizione: sole, strade magnifiche e soprattutto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

