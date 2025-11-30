cesena superata la prova del fuoco battere il modena legittima i sogni

Vincere il derby col Modena costituisce sempre una corroborante iniezione di entusiasmo e adrenalina. Primo perché porta l’aggancio ai danni dei canarini in classifica. A maggior ragione nel caso specifico perché la vittoria arriva dopo l’odiosa e immeritata sconfitta di Monza, capolista in odore di fuga per la vittoria. Il Cesena ha incontrato a stretto giro prima e seconda e ne è uscito rafforzato di testa e gambe, anche se la sconfitta al Brianteo ha portato solo complimenti e nessun punto. Se il tecnico gialloblu Andrea Sottil dopo il derby si è detto orgoglioso dei suoi che si sono dimostrati grande squadra, Michele Mignani può affermare lo stesso con convinzione anche superiore perché il Cavalluccio sta dimostrando caratteristiche ottimali per partecipare sino alla fine al gran ballo della promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

