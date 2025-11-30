Cesare Cremonini parla di Giorgia Cardinaletti e di Lucio Dalla

Il 28 novembre è uscito Ragazze Facili, ultimo singolo estratto dall’album Alaska Baby, uno dei grandi successi del 2024. Intervistato dal Corriere della Sera. Cesare Cremonini ha parlato della sua musica e dei progetti futuri, ma anche del proprio rapporto con Lucio Dalla e della sua sfera privata. Riguardo all’incontro con il cantautore bolognese, scomparso nel 2012, ha raccontato: «Gli telefonai io, qualche anno prima che morisse: voglio prendere un caffè da te. E lui: vieni, sono con De Gregori. Andai a casa sua, ricordo che sull’ascensore intravedevo la collezione d’arte di Lucio, più salivo e più aumentava, fra coccodrilli e maschere africane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cesare Cremonini parla di Giorgia Cardinaletti (e di Lucio Dalla)

