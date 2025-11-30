Cesare Cremonini | Giorgia Cardinaletti è stata centrale Schizofrenia? Prendo medicinali da due anni

Cesare Cremonini a cuore aperto. Il cantautore bolognese si è lasciato andare, parlando senza filtri del suo passato, della musica, delle sfide personali e dell’amore, tra ricordi e nuovi sentimenti. E non sono mancate delle dichiarazioni su Giorgia Cardinaletti, la nota giornalista del Tg 1. Un sentimento tenuto al riparo per un lungo periodo e che si è rivelato centrale anche nella vita professionale di Cremonini. Dietro il fascino discreto, la sensibilità profonda e il talento che hanno conquistato intere generazioni, si nascondono demoni quotidiani. A 45 anni, Cremonini convive con una lieve forma di schizofrenia, affrontata con costanza attraverso terapie e medicinali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cesare Cremonini: “Giorgia Cardinaletti è stata centrale. Schizofrenia? Prendo medicinali da due anni”

