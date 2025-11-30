Cesare Cremonini e la lotta con la schizofrenia | Felice di vedere le pillole in cucina Il rapporto con la madre | Così l’ho convinta a lasciare mio padre
Solo da cinque anni Cesare Cremonini può dire di sentirsi davvero libero. E così per il futuro, l’artista bolognese non ha dubbi quale debba essere la direzione da prendere: «La libertà è la mia strategia». Ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Cremonini racconta il sostanziale isolamento in cui ha vissuto fino al 2020. Una situazione costruita dal suo ex manager Walter Mameli: «È stato il mio scopritore, ma mi ha anche imprigionato: vivevo in un castello dorato, però mi era negata la possibilità di avere a che fare con qualunque essere umano che facesse parte del mio ambiente. Compreso Lucio (Dalla, ndr)». 🔗 Leggi su Open.online
Cesare Cremonini e la lotta con la schizofrenia: «Felice di vedere le pillole in cucina». Il rapporto con la madre: «Così l’ho convinta a lasciare mio padre» - Lo strappo con il manager che lo aveva scoperto e la rinascita con i colleghi musicisti. Come scrive open.online