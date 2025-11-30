Cesare Cremonini | Con Giorgia Cardinaletti è finita è stata centrale Oggi sono innamorato

Cesare Cremonini racconta la fine della storia con Giorgia Cardinaletti. L'artista sottolinea come la giornalista sia stata per lui "centrale" e dice di essere nuovamente innamorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cesare Cremonini: "Meloni o Schlein? Nessuna delle due. Il tifo lo faccio per il Bologna. La storia con Giorgia non c’è più, ma oggi sono innamorato" Vai su X

la Repubblica. . In occasione dell'uscita del nuovo singolo, Cesare Cremonini racconta la genesi della sua ‘Ragazze facili', brano più intimo e sincero dell’album 'Alaska Baby’. Nel video in esclusiva per Repubblica le immagini della lavorazione, il brano è stat - facebook.com Vai su Facebook

Cesare Cremonini: «Con Giorgia Cardinaletti è davvero finita, mamma l'ho vista soffrire tanto: sul braccio ho tatuato Freddie Mercury e... - Questo il piano di Cesare Cremonini , «innamorato» e con il sogno di «raccontare una storia che unisce diversi artisti ed epoche per parlare a un pubblico che vorrei u ... Secondo msn.com

“La lieve forma di schizofrenia? Da due anni prendo medicinali con costanza. Ragazze Facili l’ho scritta grazie a Giorgia Cardinaletti”: così Cesare Cremonini - In occasione della presentazione di questi progetti, il cantautore si è raccontato alle pagine de Il Corriere della Sera: “La mia è una storia articolata e complessa, con un sottotesto di ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cremonini: «Giorgia Cardinaletti? La nostra storia non c'è più, ora sono innamorato. Il mio ex manager mi manipolava. Convinsi mamma a lasciare papà» - Intervista a Cesare Cremonini: la famiglia («Papà diceva a mia madre che anche il cinema era di troppo per lei»), la politica («Ho il cuore rosso, ma non scelgo tra Meloni o Schlein»), la musica («Il ... Scrive corriere.it