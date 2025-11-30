Centro richiedenti asilo scoppia la polemica | Il caso in parlamento
Fauglia, 30 novembre 2025 – E’ già un “caso” la possibile collocazione di cittadini stranieri in una struttura privata che si trova nella periferia del territorio. Segnatamente tra Fauglia e Collesalvetti. Indiscrezioni al riguardo circolano da giorni. Anche sui social. Alcuni cittadini hanno chiesto delucidazioni Comune. Così l’amministrazione – ha spiegato in consiglio comunale il vicesindaco Carlo Carli – ha contattato il prefetto “esprimendo le perplessità e le preoccupazioni della comunità e delle attività economiche”. “Abbiamo inoltre consultato l’avviso – ha precisato Carli – pubblicato sul sito della prefettura, relativo alla ricerca di operatori economici per la gestione dei servizi di accoglienza destinati a persone richiedenti protezione internazionale per un totale di 100 posti all’interno della provincia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
