Censimento 2025 a breve la scadenza per compilare il questionario | ecco come fare

E’ il 9 dicembre la scadenza entro cui è d’obbligo per le famiglie selezionate compilare il questionario per la rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025. Le famiglie interessate sono quelle che hanno ricevuto la cartolina del rilevatore e pertanto sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

