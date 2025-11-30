Cenone senza vongole per il granchio blu | arrivano i fasolari

Anche questo mollusco rischia un'impennata dei prezzi fino al raddoppio in vista delle Feste L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cenone senza vongole per il granchio blu: arrivano i fasolari

? Un Cenone indimenticabile ti aspetta. Iniziamo con l'eleganza del Polpo con Patate e la Sfera di Baccalà Croccante. Spazio alla tradizione con l'Insalata di Rinforzo e la Pizza di Scarole. Il piatto forte? I Tonnarelli alle Vongole, seguiti da - facebook.com Vai su Facebook

Natale, granchio blu stermina vongole? Sulle tavole arrivano 'i fasolari' - Paolo Tiozzo, presidente della Op 'I Fasolari' promuove il pregiato frutto di mare dell'Alto Adriatico, si mangia anche crudo, un'alternativa anche alle ostriche ... adnkronos.com scrive

Un Natale senza vongole. Prezzi alle stelle per colpa del granchio blu - L’inflazione sta gravando sul bilancio delle famiglie italiane, ma non è l’unico problema che si sta facendo sentire. Come scrive gamberorosso.it

Addio vongole, dopo il granchio blu decimate dalla mucillagine - Un settore senza pace quello della produzione delle vere vongole italiane che sono praticamante sparite dai banconi del pesce. Segnala ansa.it